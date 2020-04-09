Информация о заминировании Александровской больницы на Печерске не подтвердилась: при проверке здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В то же время на момент обследования заведения пришлось эвакуировать более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.

Следственный отдел Печерского управления полиции внес сведения о происшествии в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет. Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать псевдоминера.

Накануне вечером, 8 апреля, в Киеве сообщили о минировании Александровской больницы. Так, в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов больничного заведения заложена взрывчатка.