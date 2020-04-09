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Информация о заминировании Александровской больницы на Печерске не подтвердилась: при проверке здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В то же время на момент обследования заведения пришлось эвакуировать более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.
Следственный отдел Печерского управления полиции внес сведения о происшествии в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет. Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать псевдоминера.
Накануне вечером, 8 апреля, в Киеве сообщили о минировании Александровской больницы. Так, в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов больничного заведения заложена взрывчатка.
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Информация о заминировании Александровской больницы на Печерске не подтвердилась: при проверке здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В то же время на момент обследования заведения пришлось эвакуировать более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.
Следственный отдел Печерского управления полиции внес сведения о происшествии в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет. Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать псевдоминера.
Накануне вечером, 8 апреля, в Киеве сообщили о минировании Александровской больницы. Так, в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов больничного заведения заложена взрывчатка.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь