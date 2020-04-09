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В Вооруженных Силах Украины по состоянию на сегодня 131 военный находится на изоляции, а также зарегистрировано 5 случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.
По состоянию на 7 утра 9 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, из них 1 летальный.
На изоляции (в том числе самоизоляция) - 131 человек. У 28 человек в ближайшие 3 суток заканчивается изоляция.
Напомним, что Вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.
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В Вооруженных Силах Украины по состоянию на сегодня 131 военный находится на изоляции, а также зарегистрировано 5 случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.
По состоянию на 7 утра 9 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, из них 1 летальный.
На изоляции (в том числе самоизоляция) - 131 человек. У 28 человек в ближайшие 3 суток заканчивается изоляция.
Напомним, что Вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь