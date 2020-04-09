В Вооруженных Силах Украины по состоянию на сегодня 131 военный находится на изоляции, а также зарегистрировано 5 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

По состоянию на 7 утра 9 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, из них 1 летальный.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 131 человек. У 28 человек в ближайшие 3 суток заканчивается изоляция.

Напомним, что Вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.