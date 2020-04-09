В Николаевской области спасатели 4 раза тушили пожары сухой травы и камыша в Арбузинском, Братском районах и в Первомайске.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В течение 8 апреля подразделения ГСЧС Украины в Николаевской области 4 раза привлекались к тушению пожаров на открытых территориях области.

Горела сухая трава и камыш в Арбузинском, Братском районах и в Первомайске. К тушению пожаров общей площадью 12 гектаров привлекалось 4 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

Напомним, что в Зоне отчуждения пожар продолжается шестой день: перекрыты 2 КПП.