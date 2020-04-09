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В Николаевской области спасатели 4 раза тушили пожары сухой травы и камыша в Арбузинском, Братском районах и в Первомайске.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В течение 8 апреля подразделения ГСЧС Украины в Николаевской области 4 раза привлекались к тушению пожаров на открытых территориях области.
Горела сухая трава и камыш в Арбузинском, Братском районах и в Первомайске. К тушению пожаров общей площадью 12 гектаров привлекалось 4 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.
Напомним, что в Зоне отчуждения пожар продолжается шестой день: перекрыты 2 КПП.
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В Николаевской области спасатели 4 раза тушили пожары сухой травы и камыша в Арбузинском, Братском районах и в Первомайске.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В течение 8 апреля подразделения ГСЧС Украины в Николаевской области 4 раза привлекались к тушению пожаров на открытых территориях области.
Горела сухая трава и камыш в Арбузинском, Братском районах и в Первомайске. К тушению пожаров общей площадью 12 гектаров привлекалось 4 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.
Напомним, что в Зоне отчуждения пожар продолжается шестой день: перекрыты 2 КПП.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь