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В Зоне отчуждения пожар продолжается шестой день: перекрыты 2 КПП.
Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела полиции зоны ЧАЭС Ян Обжелянский, передает РБК-Украина.
Контрольно-пропускные пункты «Полесское» и «Овруч» и эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское.
Он отметил, что на территории села Полесское ограничен проезд.
— Полицией приняты меры по эвакуации граждан, проживающих в пгт Полесское, в настоящее время их эвакуировали. На территорию ограничен проезд, перекрыты контрольно-пропускные пункты: «Полесское» и «Овруч», - рассказал Ян Обжелянский.
Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который предположительно вызвал масштабный пожар в Чернобыльской зоне.
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В Зоне отчуждения пожар продолжается шестой день: перекрыты 2 КПП.
Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела полиции зоны ЧАЭС Ян Обжелянский, передает РБК-Украина.
Контрольно-пропускные пункты «Полесское» и «Овруч» и эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское.
Он отметил, что на территории села Полесское ограничен проезд.
— Полицией приняты меры по эвакуации граждан, проживающих в пгт Полесское, в настоящее время их эвакуировали. На территорию ограничен проезд, перекрыты контрольно-пропускные пункты: «Полесское» и «Овруч», - рассказал Ян Обжелянский.
Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который предположительно вызвал масштабный пожар в Чернобыльской зоне.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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