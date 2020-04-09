В Зоне отчуждения пожар продолжается шестой день: перекрыты 2 КПП.

Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела полиции зоны ЧАЭС Ян Обжелянский, передает РБК-Украина.

Контрольно-пропускные пункты «Полесское» и «Овруч» и эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское.

Он отметил, что на территории села Полесское ограничен проезд.

— Полицией приняты меры по эвакуации граждан, проживающих в пгт Полесское, в настоящее время их эвакуировали. На территорию ограничен проезд, перекрыты контрольно-пропускные пункты: «Полесское» и «Овруч», - рассказал Ян Обжелянский.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который предположительно вызвал масштабный пожар в Чернобыльской зоне.