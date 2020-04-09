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В Одессе произошло частичное разрушение стены неэксплуатуемого 3-этажного жилого дома: погибших и пострадавших нет.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
Площадь разрушения составила около 100 м2.
— 9 апреля в 10:12 в Службу спасения поступило сообщение о разрушении трёх-этажного неэксплуатуемого жилого дома в городе Одесса на улице Канатна, 6. В 10:16 по прибытию в отделение пожарно-спасательной части установлено, что произошло частичное разрушение стены 3-х этажного дома. Площадь разрушения стены на уровне 1-3-го этажей составила около 100 м2. Уборка строительных фрагментов производится строительной организацией. Погибших и пострадавших нет, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаевской области спасатели 4 раза тушили пожары сухой травы и камыша в Арбузинском, Братском районах и в Первомайске.
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В Одессе произошло частичное разрушение стены неэксплуатуемого 3-этажного жилого дома: погибших и пострадавших нет.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
Площадь разрушения составила около 100 м2.
— 9 апреля в 10:12 в Службу спасения поступило сообщение о разрушении трёх-этажного неэксплуатуемого жилого дома в городе Одесса на улице Канатна, 6. В 10:16 по прибытию в отделение пожарно-спасательной части установлено, что произошло частичное разрушение стены 3-х этажного дома. Площадь разрушения стены на уровне 1-3-го этажей составила около 100 м2. Уборка строительных фрагментов производится строительной организацией. Погибших и пострадавших нет, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаевской области спасатели 4 раза тушили пожары сухой травы и камыша в Арбузинском, Братском районах и в Первомайске.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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