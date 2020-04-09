В Одессе произошло частичное разрушение стены неэксплуатуемого 3-этажного жилого дома: погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

Площадь разрушения составила около 100 м2.

— 9 апреля в 10:12 в Службу спасения поступило сообщение о разрушении трёх-этажного неэксплуатуемого жилого дома в городе Одесса на улице Канатна, 6. В 10:16 по прибытию в отделение пожарно-спасательной части установлено, что произошло частичное разрушение стены 3-х этажного дома. Площадь разрушения стены на уровне 1-3-го этажей составила около 100 м2. Уборка строительных фрагментов производится строительной организацией. Погибших и пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаевской области спасатели 4 раза тушили пожары сухой травы и камыша в Арбузинском, Братском районах и в Первомайске.