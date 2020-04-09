Прокуроры Офиса генерального прокурора 8 и 9 апреля 2020 года провели два следственных эксперимента в уголовном производстве по фактам организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства в ноябре 2013 — феврале 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Эксперименты были проведены совместно со следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, а также с представители потерпевших.

«В частности, во время проведения следственных экспериментов на улице Институтской в Киеве по имеющимся видео- и фотоматериалам уточнены сведения об обстоятельствах убийства 20 февраля 2014 года одного из пострадавших. Установлено несколько мест получения им ранений и наиболее вероятно воспроизведено положение его тела на местности. Также участники следственного действия получили дополнительную информацию о перемещении и местоположении правоохранителей, находившихся 20 февраля 2014 года на ул. Институтской и применявших огнестрельное оружие против участников акций протеста», — говорится в сообщении.

Напомним, следователи ГБР и Офис Генпрокурора сообщили о подозрении бывшему старшему следователю Святошинского районного управления Главного управления МВД Украины в Киеве в рамках расследования «дел Майдана». В настоящее время он является старшим следователем Главного управления Национальной полиции в Киевской области.