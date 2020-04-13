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В минувшие сутки, 12 апреля, на Донбассе один военнослужащий погиб, еще один получил боевое поражение.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
«В результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение», — говорится в сообщении.
Боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, трижды обстреляв украинские позиции вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское.
В пресс-центре подчеркнули, что военнослужащие ООС приняли «исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника».
Также сообщается, что с начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли и потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, во вторник, 7 апреля, съемочная группа телеканала Украина попала под обстрел на Донбассе, никто из присутствующих в салоне автомобиля не пострадал.
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В минувшие сутки, 12 апреля, на Донбассе один военнослужащий погиб, еще один получил боевое поражение.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
«В результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение», — говорится в сообщении.
Боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, трижды обстреляв украинские позиции вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское.
В пресс-центре подчеркнули, что военнослужащие ООС приняли «исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника».
Также сообщается, что с начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли и потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, во вторник, 7 апреля, съемочная группа телеканала Украина попала под обстрел на Донбассе, никто из присутствующих в салоне автомобиля не пострадал.