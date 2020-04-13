В минувшие сутки, 12 апреля, на Донбассе один военнослужащий погиб, еще один получил боевое поражение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

«В результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение», — говорится в сообщении.

Боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, трижды обстреляв украинские позиции вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское.

В пресс-центре подчеркнули, что военнослужащие ООС приняли «исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника».

Также сообщается, что с начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли и потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, во вторник, 7 апреля, съемочная группа телеканала Украина попала под обстрел на Донбассе, никто из присутствующих в салоне автомобиля не пострадал.