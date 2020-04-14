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В Херсонской области зафиксировали три новых случая Covid-19-19, среди них — ребенок, которому еще нет года.
Об этом в видеообращении в Facebook рассказал глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.
«Три новых лабораторно подтвержденных заболевания выявлено за последние сутки. Два человека из Алешковского района, контактировавшие с ранее заболевшим Covid-19 мужчиной, членом их семьи — женщина, 32 года, и маленький ребенок, которому 24 апреля исполнится только 1 год. Сейчас они на самоизоляции, за ними установлен ежедневный медико-санитарный надзор. Их состояние удовлетворительное», — сказал он.
Также коронавирус обнаружили у 44-летней женщины из села Чернобаевка Белозерского района, которая недавно вернулась из Киева. Ее госпитализировали в областную инфекционную больницу. Состояние стабильно тяжелое, она получает кислород, в подключении к аппарату ИВЛ не нуждается.
Сейчас устанавливается круг контактных лиц для проведения ПЦР-исследований.
Отмечается, что по состоянию на вечер 13 апреля на Херсонщине лабораторно подтверждено 34 случая коронавируса, из них один летальный в Алешковском районе. Один пациент из Генического района выздоровел.
Напомним, что у полуторамесячного ребенка нардепа Анны Скороход также обнаружили коронавирус.
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В Херсонской области зафиксировали три новых случая Covid-19-19, среди них — ребенок, которому еще нет года.
Об этом в видеообращении в Facebook рассказал глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.
«Три новых лабораторно подтвержденных заболевания выявлено за последние сутки. Два человека из Алешковского района, контактировавшие с ранее заболевшим Covid-19 мужчиной, членом их семьи — женщина, 32 года, и маленький ребенок, которому 24 апреля исполнится только 1 год. Сейчас они на самоизоляции, за ними установлен ежедневный медико-санитарный надзор. Их состояние удовлетворительное», — сказал он.
Также коронавирус обнаружили у 44-летней женщины из села Чернобаевка Белозерского района, которая недавно вернулась из Киева. Ее госпитализировали в областную инфекционную больницу. Состояние стабильно тяжелое, она получает кислород, в подключении к аппарату ИВЛ не нуждается.
Сейчас устанавливается круг контактных лиц для проведения ПЦР-исследований.
Отмечается, что по состоянию на вечер 13 апреля на Херсонщине лабораторно подтверждено 34 случая коронавируса, из них один летальный в Алешковском районе. Один пациент из Генического района выздоровел.
Напомним, что у полуторамесячного ребенка нардепа Анны Скороход также обнаружили коронавирус.