Вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один — боевое поражение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 9 обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши воины решительно открывали огонь, заставляя противника вернутся к восстановлению режима «Тишина»... Вследствие вражеских обстрелов вчера двое наших героев получили ранения, один воин получил боевое поражение», — говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись Авдеевка, Пески, Павлополь, Красногоровка, Новомихайловка, Старогнатовка, Тарамчук, Каменка.

«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва миномета на учебных стрельбах в Донецкой области погиб военный.