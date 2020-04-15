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Вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один — боевое поражение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
«14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 9 обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши воины решительно открывали огонь, заставляя противника вернутся к восстановлению режима «Тишина»... Вследствие вражеских обстрелов вчера двое наших героев получили ранения, один воин получил боевое поражение», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись Авдеевка, Пески, Павлополь, Красногоровка, Новомихайловка, Старогнатовка, Тарамчук, Каменка.
«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва миномета на учебных стрельбах в Донецкой области погиб военный.
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Вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один — боевое поражение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
«14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 9 обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши воины решительно открывали огонь, заставляя противника вернутся к восстановлению режима «Тишина»... Вследствие вражеских обстрелов вчера двое наших героев получили ранения, один воин получил боевое поражение», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись Авдеевка, Пески, Павлополь, Красногоровка, Новомихайловка, Старогнатовка, Тарамчук, Каменка.
«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва миномета на учебных стрельбах в Донецкой области погиб военный.