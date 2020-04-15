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Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в причастности к пожарам в Чернобыльской зоне.
Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.
Отметим, накануне пожары в Чернобыльской зоне потушили спустя десять дней после возгорания. При этом на 15 апреля продолжается тушение отдельных очагов тления.
— Вчера правоохранители задержали еще одного мужчину, который стал виновником этого страшного пожара. Человек поджег мусор, и огонь перекинулся на сухую траву, и, как следствие, сгорели сотни гектаров леса, - заявил Виталий Кличко.
Напомним, что пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись.
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Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в причастности к пожарам в Чернобыльской зоне.
Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.
Отметим, накануне пожары в Чернобыльской зоне потушили спустя десять дней после возгорания. При этом на 15 апреля продолжается тушение отдельных очагов тления.
— Вчера правоохранители задержали еще одного мужчину, который стал виновником этого страшного пожара. Человек поджег мусор, и огонь перекинулся на сухую траву, и, как следствие, сгорели сотни гектаров леса, - заявил Виталий Кличко.
Напомним, что пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись.