Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в причастности к пожарам в Чернобыльской зоне.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

Отметим, накануне пожары в Чернобыльской зоне потушили спустя десять дней после возгорания. При этом на 15 апреля продолжается тушение отдельных очагов тления.

— Вчера правоохранители задержали еще одного мужчину, который стал виновником этого страшного пожара. Человек поджег мусор, и огонь перекинулся на сухую траву, и, как следствие, сгорели сотни гектаров леса, - заявил Виталий Кличко.

Напомним, что пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись.