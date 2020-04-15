Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что существует угроза повторного возгорания пожара в зоне отчуждения.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что для обследования всех участков понадобится примерно неделю.

— По оценкам спасателей, еще неделя уйдет на то, чтобы исследовать все участки. Пожар может вспыхнуть снова, - рассказал Виталий Кличко.

Отметим, что радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской и г. Киев в рамках нормы.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали еще одного подозреваемого в причастности к пожарам в Чернобыльской зоне.