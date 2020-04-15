Первый заболевший коронавирусой инфекцией в Южноукраинске 75-летний мужчина близко контактировал с работником местной атомной электростанции, которым являлся сын заболевшего.

Об этом рассказала главврач Южноукраинской городской многопрофильной больницы Ирина Доценко.

Она рассказал, что сыну заболевшего мужчины, который работает на Южно-Украинской атомной электростанции, будут сделаны два экспресс-теста перекрёстным методом для выявления коронавируса. Также будут проверены и другие контактные лица.

— Те, кто контактировали, должны быть обследованы. Обследован должен быть его сын, который является работником атомной станции, который обследовала отца, отвозил, пока тот не попал на койку. Мы делаем сыну два экспресс-теста перекрёстным методом. ПЛР будет сделано всем, кто контактировал больше трёх дней тому. Мы отрабатываем обследование контактных лиц и тогда определяем, насколько этот круг большой, если там позитивные результаты (на коронавирус — прим.), - отметила Ирина Доценко.

Она добавила, что будут обследованы медработники, которые с ним контактировали: врач, медсестры, работники инфекционного отделения, двое лаборантов.

Отмечается, что 13 апреля у мужчины взяли анализы на COVID-19, результаты которых подтвердили сегодня утром. Он сразу был госпитализирован в инфекционное отделение Южноукраинской больницы, где ему оказана вся необходимая помощь.

— Больной этот находится в стационаре инфекционного отделения, находится в отдельном боксе. У нас есть условия, что он изолирован от всего стационара инфекционного. К нему нет возможности попасть никому из родственников или персонал. Ему через окно передаётся еда и лекарства. Лекарства как для обычной пневмонии, так как человек пожилого возраста, ему 75 лет, попал он уже обследованный, - рассказала Ирина Доценко.

Также главврач заявила, что болезнь у него протекает в состоянии средней тяжести, температуры уже нет и он должен выздороветь.

— Объективно он выздоровеет, у него проходит болезнь средней тяжести, он сегодня уже без температуры. Есть клинические признаки выздоровления, есть лабораторные. Минимум персонала, который был в контакте с этим больным. Я считаю, что это нас нежным прикосновение тронуло, - заявила Ирина Доценко.

Напомним, что всего в Николаевской области и городе на сегодняшний день зафиксировано 22 подтвержденных случая коронавируса: 2 пенсионерки — жительницы села Вороновка, 16 контактировавших с ними людей, а также COVID-19 подтвердили у 4 человек с диагнозом «пневмония» (2 — в Вознесенске, 1 — в Южноукраинске и 1 — в Николаеве).