С начала эпидемии в Ровенской области 44 медицинских работника заразились коронавирусом.

Об этом сообщил и.о. начальника управления здравоохранения Олег Вивсянник, передаёт РБК-Украина.

Он также сообщил, что возможно привлечение других дополнительных ресурсов или ресурсов других лечебно-профилактических мероприятий.

По его словам, всего в Ровенской областной больнице диагностикой подтверждено 27 случаев инфицирования вирусом у медицинских работников:

— Сегодня отобрано 66 биологических проб и направлено на исследование в Ровенский областной лабораторный центр. Ситуация находится на постоянном контроле, - отметил Олег Вивсянник.

Напомним, что первый заболевший коронавирусой инфекцией в Южноукраинске 75-летний мужчина близко контактировал с работником местной атомной электростанции, которым являлся сын заболевшего.