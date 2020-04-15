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В городе Южноукраинск Николаевской области, где сегодня, 15 апреля, был подтвержден первый случай заболевания COVID-19, пока не нашли источник инфекции.
Об этом рассказала врач-эпидемиолог Южноукраинского горрайоного отдела лабораторных исследований София Беляева в прямом эфире Телевидения ЮУАЭС.
Также она отметила, что 75-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, заразился им не от сына.
— Источник пока мы не нашли для нашего больного. По предварительным данным, его сын, о котором сегодня так много говорят, не переболел коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день он пока здоров. Хотя у него срок наблюдения впереди, и он может заразиться, наоборот, от отца, — сказала врач.
По ее словам, цито-тесты не показали у него инфекции, сейчас ожидаются результаты анализов методом ПЛР.
Ранее сообщалось, что первый заболевший коронавирусой инфекцией в Южноукраинске 75-летний мужчина близко контактировал с работником местной атомной электростанции, которым являлся сын заболевшего.
Напомним, что всего в Николаевской области и городе на сегодняшний день зафиксировано 22 подтвержденных случая коронавируса: 2 пенсионерки — жительницы села Вороновка, 16 контактировавших с ними людей, а также COVID-19 подтвердили у 4 человек с диагнозом «пневмония» (2 — в Вознесенске, 1 — в Южноукраинске и 1 — в Николаеве).
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В городе Южноукраинск Николаевской области, где сегодня, 15 апреля, был подтвержден первый случай заболевания COVID-19, пока не нашли источник инфекции.
Об этом рассказала врач-эпидемиолог Южноукраинского горрайоного отдела лабораторных исследований София Беляева в прямом эфире Телевидения ЮУАЭС.
Также она отметила, что 75-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, заразился им не от сына.
— Источник пока мы не нашли для нашего больного. По предварительным данным, его сын, о котором сегодня так много говорят, не переболел коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день он пока здоров. Хотя у него срок наблюдения впереди, и он может заразиться, наоборот, от отца, — сказала врач.
По ее словам, цито-тесты не показали у него инфекции, сейчас ожидаются результаты анализов методом ПЛР.
Ранее сообщалось, что первый заболевший коронавирусой инфекцией в Южноукраинске 75-летний мужчина близко контактировал с работником местной атомной электростанции, которым являлся сын заболевшего.
Напомним, что всего в Николаевской области и городе на сегодняшний день зафиксировано 22 подтвержденных случая коронавируса: 2 пенсионерки — жительницы села Вороновка, 16 контактировавших с ними людей, а также COVID-19 подтвердили у 4 человек с диагнозом «пневмония» (2 — в Вознесенске, 1 — в Южноукраинске и 1 — в Николаеве).