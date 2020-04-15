В городе Южноукраинск Николаевской области, где сегодня, 15 апреля, был подтвержден первый случай заболевания COVID-19, пока не нашли источник инфекции.

Об этом рассказала врач-эпидемиолог Южноукраинского горрайоного отдела лабораторных исследований София Беляева в прямом эфире Телевидения ЮУАЭС.

Также она отметила, что 75-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, заразился им не от сына.

— Источник пока мы не нашли для нашего больного. По предварительным данным, его сын, о котором сегодня так много говорят, не переболел коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день он пока здоров. Хотя у него срок наблюдения впереди, и он может заразиться, наоборот, от отца, — сказала врач.

По ее словам, цито-тесты не показали у него инфекции, сейчас ожидаются результаты анализов методом ПЛР.

Ранее сообщалось, что первый заболевший коронавирусой инфекцией в Южноукраинске 75-летний мужчина близко контактировал с работником местной атомной электростанции, которым являлся сын заболевшего.