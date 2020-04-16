В Николаевской области за минувшие сутки жители отдали мошенникам больше 33 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Жительница Корабельного района Николаева за 14 тысяч 565 гривен «разблокировала» свою банковскую карту, с которой якобы пытались несанкционированно снять средства.

В тот же день в Первомайске пенсионерка, пообщавшись с псевдоработников полиции, «спасла» дочь от уголовной ответственности, перечислив мошеннику 18 тысяч 600 гривен.

По указанным фактам начаты уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что в Хмельницкой области трое мужчин под предлогом продажи в сети Интернет средств индивидуальной защиты обманывали граждан.