В Николаеве сегодня, 16 апреля, возле отделения банка на проспекте Мира трое злоумышленников в масках, угрожая оружием, отобрали у потерпевшего сумку с двумя миллионами гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

С места происшествия преступники уехали на автомобиле Opel серебристого цвета, поэтому сейчас правоохранители разыскивают авто нападающих в ходе специальной полицейской операции «Сирена».

— По данному факту следователи Ингульского отдела полиции начали уголовное производство по части 4 статьи 187 УК «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Продолжаются первоочередные следственные действия, все обстоятельства преступления устанавливаются, - сказано в сообщении.

Полицейские принимают меры для установления и задержания лиц, причастных к разбойному нападению. Просьба к гражданам, которые могут помочь в розыске автомобиля или владеют информацией о преступниках, сообщить на 102.

Напомним, в Николаеве полицейские с погоней задержали мужчину, который подозревается в краже сумки с документами и крупной суммой денег — 19 тысяч гривен и тысяча долларов США.