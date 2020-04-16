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В Херсонской области во время транспортировки боеприпасов загорелся военный грузовик КрАЗ.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
В результате возгорания боеприпасы в кузове грузовика сдетонировали и произошел взрыв. Отмечается, что никто из военных или гражданских не пострадал.
По данному факту проводится расследование по ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины (неосторожное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества).
Напомним, 14 апреля из-за взрыва миномета на учебных стрельбах в Донецкой области погиб военный.
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В Херсонской области во время транспортировки боеприпасов загорелся военный грузовик КрАЗ.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
В результате возгорания боеприпасы в кузове грузовика сдетонировали и произошел взрыв. Отмечается, что никто из военных или гражданских не пострадал.
По данному факту проводится расследование по ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины (неосторожное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества).
Напомним, 14 апреля из-за взрыва миномета на учебных стрельбах в Донецкой области погиб военный.