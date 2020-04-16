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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Об этом замглавы МВД сообщил в четверг вечером, передает «Интерфакс-Украина».
«Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел», — сказал он.
При этом Антон Геращенко добавил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова.
«Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона», — добавил он.
Говоря о том, что ему известно о спецоперации по задержанию Шайтанова, Геращенко сказал, что Валерий Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки.
«Но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, — они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками», — отметил он.
Напомним, 14 апреля Служба безопасности Украины разоблачила генерал-майора Валерия Шайтанова, который работал на ФСБ России.
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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Об этом замглавы МВД сообщил в четверг вечером, передает «Интерфакс-Украина».
«Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел», — сказал он.
При этом Антон Геращенко добавил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова.
«Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона», — добавил он.
Говоря о том, что ему известно о спецоперации по задержанию Шайтанова, Геращенко сказал, что Валерий Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки.
«Но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, — они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками», — отметил он.
Напомним, 14 апреля Служба безопасности Украины разоблачила генерал-майора Валерия Шайтанова, который работал на ФСБ России.