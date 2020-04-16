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16 апреляв в полицию обратилась заведующая отделением Харьковской областной инфекционной больницы и сообщила, что из медучреждения убежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией.
Работники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома.
Данный факт зарегистрирован в Едином учета Слободского отдела полиции. Карета скорой помощи уже доставила мужчину в больницу.
Напомним, в Николаеве со вчерашнего вечера 15 апреля и до 9:00 16 апреля за помощью к медикам обратились 4 пациента с подозрением на COVID-19.
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16 апреляв в полицию обратилась заведующая отделением Харьковской областной инфекционной больницы и сообщила, что из медучреждения убежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией.
Работники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома.
Данный факт зарегистрирован в Едином учета Слободского отдела полиции. Карета скорой помощи уже доставила мужчину в больницу.
Напомним, в Николаеве со вчерашнего вечера 15 апреля и до 9:00 16 апреля за помощью к медикам обратились 4 пациента с подозрением на COVID-19.