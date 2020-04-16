В Николаеве во вчерашнего вечера 15 апреля и до 9:00 16 апреля за помощью к медикам обратились 4 пациента с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

Из них 2 человека госпитализированы в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

По состоянию на 9:00 16 апреля в Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случаев COVID-19.

— Всего с начала 2020 года в Николаевской области зарегистрировано 189 человек с подозрением на заболевание COVID-19, у 22-х лиц заболевание подтверждено лабораторно методом ПЦР. Госпитализировано за весь период 99 пациентов, 90 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции, -сообщили в ОГА.

В вирусологической лаборатории проведено исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) от 525 человек, из них: 176 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 2 с положительным результатом; 143 больных пневмонией различной этиологии пневмонией и ОРВИ различной этиологии и ОРВИ, из них 4 с положительным результатом; 206 контактных лиц, из них 16 с положительным результатом.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19.