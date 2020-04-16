В Украине состоянием на 9:00 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. в Николаевской области подтверждено 22 случая.

Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.

Всего с начала эпидемии умерли 116 человек, 186 пациентов выздоровели, зафиксировано 397 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 279 случаев;

Волынская область - 109 случаев;

Днепропетровская область - 78 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 162 случая;

Закарпатская область - 116 случаев;

Запорожская область - 115 случаев;

Ивано-Франковская область - 401 случай;

Кировоградская область - 198 случаев;

Киев - 644 случая;

Киевская область - 234 случая;

Львовская область - 166 случаев;

Луганская область - 4 случая;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 73 случая;

Полтавская область - 27 случаев;

Ровенская область - 204 случая;

Сумская область - 80 случаев;

Тернопольская область - 333 случая;

Харьковская область - 40 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 37 случаев;

Черновицкая область - 662 случая;

Черкасская область - 110 случаев;

Черниговская область - 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля 2020 года в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, в Николаевской области 14 случаев.