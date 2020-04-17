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Из криворожской инфекционной больницы сбежал больной коронавирусом пациент 1963 года рождения.
Об этом сообщили в Криворожском отделе полиции, передает Укринформ.
Мужчину доставили в больницу с пневмонией. Тесты подтвердили положительный результат на коронавирус. 16 апреля он самовольно покинул медучреждение. Сейчас его разыскивает полиция.
Там также отметили, что мужчина не имеет определенного места жительства.
Напомним, 16 апреля в полицию обратилась заведующая отделением Харьковской областной инфекционной больницы и сообщила, что из медучреждения убежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19.
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Из криворожской инфекционной больницы сбежал больной коронавирусом пациент 1963 года рождения.
Об этом сообщили в Криворожском отделе полиции, передает Укринформ.
Мужчину доставили в больницу с пневмонией. Тесты подтвердили положительный результат на коронавирус. 16 апреля он самовольно покинул медучреждение. Сейчас его разыскивает полиция.
Там также отметили, что мужчина не имеет определенного места жительства.
Напомним, 16 апреля в полицию обратилась заведующая отделением Харьковской областной инфекционной больницы и сообщила, что из медучреждения убежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19.