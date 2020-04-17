Из криворожской инфекционной больницы сбежал больной коронавирусом пациент 1963 года рождения.

Об этом сообщили в Криворожском отделе полиции, передает Укринформ.

Мужчину доставили в больницу с пневмонией. Тесты подтвердили положительный результат на коронавирус. 16 апреля он самовольно покинул медучреждение. Сейчас его разыскивает полиция.

Там также отметили, что мужчина не имеет определенного места жительства.

Напомним, 16 апреля в полицию обратилась заведующая отделением Харьковской областной инфекционной больницы и сообщила, что из медучреждения убежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19.