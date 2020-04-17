Во Врадиевском районе вчера вечером 16 апреля, на автодороге Т-1506 «Николаев - Доманевка - Березки» столкнулись автомобиль BMW за рулем которого находился 42-летний житель Врадиевки и трактор МТЗ-892.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате столкновения на месте происшествия погиб пассажир легковушки - 41-летний местный житель, а водитель с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение, где через некоторое время тоже умер. Водитель трактора - 46-летний житель Врадиевки, не пострадал.

— По данному факту следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве, 6 марта, утром на пересечении проспекта Центрального и улицы Рюмина произошло ДТП, столкнулись автомобиль «BMW» и «Mitsubishi Pajero».