В Первомайске мужчина хотел купить автомобиль через интернет, но после того как перечислил аванс в размере 43 тысяч гривен, продавец исчез.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полции Николаевской области.

— 16 апреля в Первомайский отдел полиции обратился 35-летний местный житель. Заявитель рассказал, что в сети интернет он нашел объявление о продаже автомобиля Mercedes Vito. Позвонив по указанному номеру телефона, он договорился с продавцом о купле-продаже, а затем по требованию телефонного собеседника перечислил на указанную им банковскую карточку предоплату в размере почти 43 тысяч гривен. Как только мужчина перевел деньги, телефон злоумышленника уже был вне зоны доступа, - сообщили в полиции.

По данному факту следственным отделением начато уголовное производство по части 1 статьи 190 УК Украины «Мошенничество». Согласно санкции указанной статьи предусмотрено наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Николаеве интернет-мошенники под предлогом продажи автомобиля обманули мужчину более чем на 80 тысяч гривен.