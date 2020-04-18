В субботу вечером в результате вражеского обстрела ранены двое украинских военных. Таким образом, в этот день раненых уже трое.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

— Сегодня, 18 апреля, вечером перед Пасхой российские захватчики в который раз цинично совершили обстрел позиций Объединенных сил. Так, на Луганском направлении вследствие огня из вооружения боевой машины пехоты два украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья – удовлетворительное, - сказано в сообщении.

При этом подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный ответный огонь. Потери противника уточняются.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий.