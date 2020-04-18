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На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что состояние здоровья раненого военного оценивается как средней тяжести.
— Против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Эвакуационной техникой воин доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья - средней тяжести, - сообщили в ООС.
Также в ООС отметили, что украинские военные ответили на действия боевиков. Потери противника уточняются.
Напомним, что в течение суток, 17 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации, вновь нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил.
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На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что состояние здоровья раненого военного оценивается как средней тяжести.
— Против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Эвакуационной техникой воин доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья - средней тяжести, - сообщили в ООС.
Также в ООС отметили, что украинские военные ответили на действия боевиков. Потери противника уточняются.
Напомним, что в течение суток, 17 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации, вновь нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил.