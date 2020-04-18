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В течение суток, 17 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации, вновь нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Отмечается, что в течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксированы вблизи Гнутово, Авдеевки, Опросного, Веселого, Старогнатовки, а также рядом с Южным.
Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было. По предварительным данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями разной степени тяжести как минимум двух российских наемников.
От начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди наших защитников нет.
Напомним, что в рамках обмена пленными между Украиной и ЛДНР, домой вернулись 20 украинцев.
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В течение суток, 17 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации, вновь нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Отмечается, что в течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксированы вблизи Гнутово, Авдеевки, Опросного, Веселого, Старогнатовки, а также рядом с Южным.
Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было. По предварительным данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями разной степени тяжести как минимум двух российских наемников.
От начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди наших защитников нет.
Напомним, что в рамках обмена пленными между Украиной и ЛДНР, домой вернулись 20 украинцев.