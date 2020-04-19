Ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания «Бабель» Евгений Спирин, опубликовав соответствующее фото.

«Свято-Введенский храм, улица Московская, 500 метров от Лавры. УПЦ МП. Крестный ход, 50 человек, священники без масок, без ничего. Во дворе храма 25 человек, внутрь пускают. За крестным ходом идут люди с пакетами, посвятить. Будет интересно наблюдать за количеством заболевших на следующей неделе», — написал Евгений Спирин.

Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.

Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.

Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.