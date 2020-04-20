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В одном из магазинов в поселке Казанка Николаевской области неизвестные совершили разбойное нападение, украв из кассы 120 тысяч гривен — их задержали.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
О случившемся в полицию сообщил частный предприниматель. По его словам в магазин, который, специализируется на предоставлении ритуальных услуг, ворвались двое неизвестных мужчин в медицинских масках, привязали продавца к стулу и, украв из кассы 120 тысяч гривен, скрылись. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и руководство Казанковского отдела полиции.
Пострадавшая, которая предоставила достаточно общее описание внешности преступников, отметила, что когда один из нападавших забирал деньги из кассы, другой находился рядом с ножом в руках. На его рукоятке была гравировка в виде белого черепа. Этот нож полицейские в дальнейшем изъяли у одного из фигурантов при обыске и приобщили к материалам производства.
На раскрытие преступления был направлен весь личный состав отдела полиции. В течение суток были установлены личности нападавших и куда они отправились.
Злоумышленниками оказались 28-летний житель села Казанка и 29-летний житель Одесса. Оба имеют условные судимости за совершение имущественных преступлений.
Известно, что фигуранты готовились к совершению преступления. Узнав, что в магазине всегда находятся несколько сотрудников, они решили их устранить, сделав фиктивный заказ. Прибыв в магазин на автомобиле марки Toyota, мужчины дождались, когда работники покинут помещение, и тогда напали.
Завладев выручкой предприятия, нападавшие уехали, а вскоре их автомобиль был задержан оперативниками Казанковского отделения полиции недалеко от села Новополтавка Новобугского района.
Оба мужчины пока задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. По согласованию с прокуратурой им сообщили о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время фигурантам будет избираться в суде мера пресечения.
Напомним, что 6 декабря, на улице Самойловича в Корабельном районе Николаева неизвестные ограбили автозаправочную станцию.
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В одном из магазинов в поселке Казанка Николаевской области неизвестные совершили разбойное нападение, украв из кассы 120 тысяч гривен — их задержали.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
О случившемся в полицию сообщил частный предприниматель. По его словам в магазин, который, специализируется на предоставлении ритуальных услуг, ворвались двое неизвестных мужчин в медицинских масках, привязали продавца к стулу и, украв из кассы 120 тысяч гривен, скрылись. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и руководство Казанковского отдела полиции.
Пострадавшая, которая предоставила достаточно общее описание внешности преступников, отметила, что когда один из нападавших забирал деньги из кассы, другой находился рядом с ножом в руках. На его рукоятке была гравировка в виде белого черепа. Этот нож полицейские в дальнейшем изъяли у одного из фигурантов при обыске и приобщили к материалам производства.
На раскрытие преступления был направлен весь личный состав отдела полиции. В течение суток были установлены личности нападавших и куда они отправились.
Злоумышленниками оказались 28-летний житель села Казанка и 29-летний житель Одесса. Оба имеют условные судимости за совершение имущественных преступлений.
Известно, что фигуранты готовились к совершению преступления. Узнав, что в магазине всегда находятся несколько сотрудников, они решили их устранить, сделав фиктивный заказ. Прибыв в магазин на автомобиле марки Toyota, мужчины дождались, когда работники покинут помещение, и тогда напали.
Завладев выручкой предприятия, нападавшие уехали, а вскоре их автомобиль был задержан оперативниками Казанковского отделения полиции недалеко от села Новополтавка Новобугского района.
Оба мужчины пока задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. По согласованию с прокуратурой им сообщили о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время фигурантам будет избираться в суде мера пресечения.
Напомним, что 6 декабря, на улице Самойловича в Корабельном районе Николаева неизвестные ограбили автозаправочную станцию.