По состоянию на сегодняшнее утро в Украине коронавирусом заболели 1704 медиков и 374 детей.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Всего за все время пандемии в Украине заболело 5710 человек, из них 374 ребенка и также 1704 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 359 человек, а летальных случаев 151, - рассказал Максим Степанов.

По его словам, в целом за минувшие сутки было совершено 1988 исследований методом ПЦР.

Напомним, что по состоянию на 10.00 20 апреля в Николаевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай COVID-19.