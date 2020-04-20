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По состоянию на сегодняшнее утро в Украине коронавирусом заболели 1704 медиков и 374 детей.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Всего за все время пандемии в Украине заболело 5710 человек, из них 374 ребенка и также 1704 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 359 человек, а летальных случаев 151, - рассказал Максим Степанов.
По его словам, в целом за минувшие сутки было совершено 1988 исследований методом ПЦР.
Напомним, что по состоянию на 10.00 20 апреля в Николаевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай COVID-19.
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По состоянию на сегодняшнее утро в Украине коронавирусом заболели 1704 медиков и 374 детей.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Всего за все время пандемии в Украине заболело 5710 человек, из них 374 ребенка и также 1704 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 359 человек, а летальных случаев 151, - рассказал Максим Степанов.
По его словам, в целом за минувшие сутки было совершено 1988 исследований методом ПЦР.
Напомним, что по состоянию на 10.00 20 апреля в Николаевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай COVID-19.