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Министерство здравоохранения выясняет, почему 7 областей не предоставили данных по ПЦР-тестированию, что не позволяет установить объективную статистику по Украине.
Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.
— За предыдущие сутки осуществлено 1988 исследований методом ПЦР. Такое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, обратившихся с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР на Пасху, уменьшилось. Но, с другой стороны, за минувшие сутки 7 областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области, - отметил Максим Степанов.
Он добавил, что уже дал соответствующее поручение главному санитарному Виктору Ляшко, который выяснит причины этой ситуации и с чем это связано.
— И после того, как мы получим ответы, будем уже делать выводы, - подчеркнул Максим Степанов.
Напомним, что по состоянию на 10.00 20 апреля в Николаевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай COVID-19.
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Министерство здравоохранения выясняет, почему 7 областей не предоставили данных по ПЦР-тестированию, что не позволяет установить объективную статистику по Украине.
Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.
— За предыдущие сутки осуществлено 1988 исследований методом ПЦР. Такое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, обратившихся с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР на Пасху, уменьшилось. Но, с другой стороны, за минувшие сутки 7 областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области, - отметил Максим Степанов.
Он добавил, что уже дал соответствующее поручение главному санитарному Виктору Ляшко, который выяснит причины этой ситуации и с чем это связано.
— И после того, как мы получим ответы, будем уже делать выводы, - подчеркнул Максим Степанов.
Напомним, что по состоянию на 10.00 20 апреля в Николаевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай COVID-19.