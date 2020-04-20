В Заводском районе Николаева нацгвардейцы задержали мужчину, у которого было найдено около трёх грамм наркотиков.

Об этом сообщает Воинская часть 3039 Национальной гвардии Украины.

Вчера, 19 апреля, около 19:30 часов, во время патрулирования Заводского района города Николаева, нацгвардейцы воинской части 3039 обратили внимание на подозрительную личность. При появлении военного наряда, гражданин начал нервничать и ввести себя подозрительно.

После проведения поверхностного осмотра у мужчины было обнаружено порошкообразное вещество синего цвета, на вид похожую на запрещающий наркотик «соли», примерно около 3 грамм.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств нацгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группа. Гражданин было передан представителям полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 309 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что коронавирус негативно влияет на мировую торговлю наркотиками, так как происходит закрытие границ и разрывается цепочка поставок из Китая химвеществ, на которые полагаются наркоторговцы.