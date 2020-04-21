В Херсоне неизвестный бросил «коктейль Молотова» во двор иудейской религиозной общины, после чего скрылся.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Сегодня около трех часов ночи в полицию Херсонщины позвонил житель областного центра. Заявитель рассказал, что увидел, как неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины и скрылся. Также херсонец сообщил, что пожара не произошло, потому как жидкость не разгорелась.

При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Корабельного отделения полиции обнаружила остатки стеклянной бутылки с частицами легковоспламеняющейся вещества. Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета. Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника, причастного к совершению правонарушения.

Напомним, что в Заводском районе Николаева нацгвардейцы задержали мужчину, у которого было найдено около трёх грамм наркотиков.