Главное событие года для жителей Мюнхена и окрестностей - ежегодный фестиваль баварского пива «Октоберфест» - этой осенью не состоится.

Об этом 20 апреля сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, соответствующее решение уже принято, премьер-министр Баварии Маркус Зедер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер официально объявят об отмене праздника на пресс-конференции 21 апреля.

«Октоберфест» в этом году должен был проходить с 19 сентября по 4 октября. Фестивали и концертыв Германии под запретом до конца августа, однако страна уже подготовила план постепенного ослабления коронавирусного режима. Несмотря на это, Зедер на прошлой неделе заявил, что с трудом представляет себе проведение такого масштабного мероприятия и настроен скептически.

В прошлом году «Октоберфест» собрал более 6 млн человек. Праздник любителей пива ведёт свою историю с 1810 года. В разное время его отменяли из-за войн, эпидемий и инфляции, но после Второй мировой войны - ни разу.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио должна быть отложена до 2021 года после переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.