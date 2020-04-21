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В течение суток 20 апреля вооруженные боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, один — боевое поражение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия... В результате вражеских обстрелов 20 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще трое воинов получили ранения, один получил боевого поражение», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись Авдеевка, Тарамчук, Пески, Гнутово, Марьинка, Шумы, Новоолександровка, Крымское.
По данным украинской разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного боевика НВФ и не менее троих ранили.
«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.
Напомним, в субботу вечером в результате вражеского обстрела были ранены трое украинских военных.
В течение суток 20 апреля вооруженные боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, один — боевое поражение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия... В результате вражеских обстрелов 20 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще трое воинов получили ранения, один получил боевого поражение», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись Авдеевка, Тарамчук, Пески, Гнутово, Марьинка, Шумы, Новоолександровка, Крымское.
По данным украинской разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного боевика НВФ и не менее троих ранили.
«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.
Напомним, в субботу вечером в результате вражеского обстрела были ранены трое украинских военных.