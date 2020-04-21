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В Николаевской области спасатели за сутки три раза выезжали тушить пожары в жилом секторе.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, в селе Ингулка Баштанского района в 7:33 на линию 101 сообщили о пожаре хозпостройки, на место выезжали спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области совместно с пожарными местной пожарной охраны Ингулка, пожар ликвидировали на площади 30 м кв.
В 14:31 в тот же день спасатели выезжали тушить пожар на улице Поперечная в Воскресенске Витовского района. Пожарные 16 ГПСЧ в 14:45 локализовали и в 14:56 ликвидировали ее на площади 10 м кв. В обоих случаях причина устанавливается.
Также спасатели тушили пожар в заброшенном здании на улице Набережная в селе Шевченково Казанковского района, вероятно задние горело из-за неосторожного обращения с огнем со стороны неустановленных лиц. Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 9 человек и 3 единицы техники/
В Николаевской области спасатели за сутки три раза выезжали тушить пожары в жилом секторе.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, в селе Ингулка Баштанского района в 7:33 на линию 101 сообщили о пожаре хозпостройки, на место выезжали спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области совместно с пожарными местной пожарной охраны Ингулка, пожар ликвидировали на площади 30 м кв.
В 14:31 в тот же день спасатели выезжали тушить пожар на улице Поперечная в Воскресенске Витовского района. Пожарные 16 ГПСЧ в 14:45 локализовали и в 14:56 ликвидировали ее на площади 10 м кв. В обоих случаях причина устанавливается.
Также спасатели тушили пожар в заброшенном здании на улице Набережная в селе Шевченково Казанковского района, вероятно задние горело из-за неосторожного обращения с огнем со стороны неустановленных лиц. Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 9 человек и 3 единицы техники/