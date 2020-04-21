|Скорость ветра:
|3.3 м/с
|Восход солнца:
|05:52
|Заход солнца:
|19:49
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:51
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|29 грн
|29.7 грн
В 2019 году в 20 странах мира казнили не менее 657 человек.
Это следует из отчета правозащитной организации Amnesty International, передаёт Укринформ.
Речь идет лишь о задокументированных случаях исполнение смертных приговоров.
В Китае, по оценкам Amnesty International, казнили «тысячи» людей. КНР не попала в статистику, так как не предоставляет официальных данных. В Иране казнили 251 человека, из них четверо были несовершеннолетними. В Саудовской Аравии смертной казни подверглись 184 человека.
Это самое большое количество казней, зафиксированное в этой стране в течение времени наблюдения. В Ираке казнили не менее ста человек (вдвое больше, чем год тому назад).
— Смертная казнь несовместима с основными правами человека, ее следует наконец отменить во всем мире, - заявил генеральный секретарь Amnesty International в Германии Маркус Бееко.
В Европе единственным государством, где еще прибегают к смертной казни, остается Беларусь.
Напомним, что в Индии приговорили к повешению четырех мужчин, которых признали виновными в изнасиловании девушки в автобусе в Нью-Дели в 2012 году. Это дело получило международную огласку и привлекло внимание мира к проблеме насилия над женщинами в Индии.
В 2019 году в 20 странах мира казнили не менее 657 человек.
Это следует из отчета правозащитной организации Amnesty International, передаёт Укринформ.
Речь идет лишь о задокументированных случаях исполнение смертных приговоров.
В Китае, по оценкам Amnesty International, казнили «тысячи» людей. КНР не попала в статистику, так как не предоставляет официальных данных. В Иране казнили 251 человека, из них четверо были несовершеннолетними. В Саудовской Аравии смертной казни подверглись 184 человека.
Это самое большое количество казней, зафиксированное в этой стране в течение времени наблюдения. В Ираке казнили не менее ста человек (вдвое больше, чем год тому назад).
— Смертная казнь несовместима с основными правами человека, ее следует наконец отменить во всем мире, - заявил генеральный секретарь Amnesty International в Германии Маркус Бееко.
В Европе единственным государством, где еще прибегают к смертной казни, остается Беларусь.
Напомним, что в Индии приговорили к повешению четырех мужчин, которых признали виновными в изнасиловании девушки в автобусе в Нью-Дели в 2012 году. Это дело получило международную огласку и привлекло внимание мира к проблеме насилия над женщинами в Индии.