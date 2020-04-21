В 2019 году в 20 странах мира казнили не менее 657 человек.

Это следует из отчета правозащитной организации Amnesty International, передаёт Укринформ.

Речь идет лишь о задокументированных случаях исполнение смертных приговоров.

В Китае, по оценкам Amnesty International, казнили «тысячи» людей. КНР не попала в статистику, так как не предоставляет официальных данных. В Иране казнили 251 человека, из них четверо были несовершеннолетними. В Саудовской Аравии смертной казни подверглись 184 человека.

Это самое большое количество казней, зафиксированное в этой стране в течение времени наблюдения. В Ираке казнили не менее ста человек (вдвое больше, чем год тому назад).

— Смертная казнь несовместима с основными правами человека, ее следует наконец отменить во всем мире, - заявил генеральный секретарь Amnesty International в Германии Маркус Бееко.