В Николаевской области в течение 23 апреля спасатели трижды тушили пожары на территории частных домов.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый пожар возник около 6:30. Сотрудники пожарно-спасательной части выехали на улицу Москаленко в Новом Буге. Горела сеновал на площади 60 м2. В 6:56 пожар локализован, 7:27 - ликвидирован.

О пожаре хозяйственного здания в селе Куцуруб Очаковского района, в которой хранилось 3 т оннысоломы, сообщили в 18:59. Спасатели, получив сигнал, прибыли на улицу Днепробугского. В 19:26 пожар на площади 80 м2 локализован, в 21:10 ликвидирован.

Крупнейший пожар здания хозяйственного назначения зарегистрирован на улице Богдана Хмельницкого села Врадиевка. Здесь одновременно горели доски, 40 ульев и крыша на площади 125 м2. В 00:46 его локализовали, в 1:11 - ликвидировали.

Благодаря действиям сотрудников ГСЧС от огня удалось спасти 4 жилых дома, хозяйственное здание и коровник.

Причины пожаров устанавливаются. Всего с ГСЧС привлекалось 6 единиц техники и 20 человек.

Напомним, что в Чернобыльской зоне состоянием на 7:00 24 апреля продолжалось тушение последствий возгораний на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.