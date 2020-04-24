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В Николаевской области в течение 23 апреля спасатели трижды тушили пожары на территории частных домов.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Первый пожар возник около 6:30. Сотрудники пожарно-спасательной части выехали на улицу Москаленко в Новом Буге. Горела сеновал на площади 60 м2. В 6:56 пожар локализован, 7:27 - ликвидирован.
О пожаре хозяйственного здания в селе Куцуруб Очаковского района, в которой хранилось 3 т оннысоломы, сообщили в 18:59. Спасатели, получив сигнал, прибыли на улицу Днепробугского. В 19:26 пожар на площади 80 м2 локализован, в 21:10 ликвидирован.
Крупнейший пожар здания хозяйственного назначения зарегистрирован на улице Богдана Хмельницкого села Врадиевка. Здесь одновременно горели доски, 40 ульев и крыша на площади 125 м2. В 00:46 его локализовали, в 1:11 - ликвидировали.
Благодаря действиям сотрудников ГСЧС от огня удалось спасти 4 жилых дома, хозяйственное здание и коровник.
Причины пожаров устанавливаются. Всего с ГСЧС привлекалось 6 единиц техники и 20 человек.
Напомним, что в Чернобыльской зоне состоянием на 7:00 24 апреля продолжалось тушение последствий возгораний на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.
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В Николаевской области в течение 23 апреля спасатели трижды тушили пожары на территории частных домов.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Первый пожар возник около 6:30. Сотрудники пожарно-спасательной части выехали на улицу Москаленко в Новом Буге. Горела сеновал на площади 60 м2. В 6:56 пожар локализован, 7:27 - ликвидирован.
О пожаре хозяйственного здания в селе Куцуруб Очаковского района, в которой хранилось 3 т оннысоломы, сообщили в 18:59. Спасатели, получив сигнал, прибыли на улицу Днепробугского. В 19:26 пожар на площади 80 м2 локализован, в 21:10 ликвидирован.
Крупнейший пожар здания хозяйственного назначения зарегистрирован на улице Богдана Хмельницкого села Врадиевка. Здесь одновременно горели доски, 40 ульев и крыша на площади 125 м2. В 00:46 его локализовали, в 1:11 - ликвидировали.
Благодаря действиям сотрудников ГСЧС от огня удалось спасти 4 жилых дома, хозяйственное здание и коровник.
Причины пожаров устанавливаются. Всего с ГСЧС привлекалось 6 единиц техники и 20 человек.
Напомним, что в Чернобыльской зоне состоянием на 7:00 24 апреля продолжалось тушение последствий возгораний на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов