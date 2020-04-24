|Скорость ветра:
|5.7 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|19:54
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:43
|Заход солнца:
|20:09
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
24 апреля в результате обстрелов боевиков в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных получили ранения.
Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
В течение дня вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня. Они использовали запрещенные минскими договоренностями вооружения и минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы зафиксировали вблизи Павлополя, Лебединского, Староигнатьевки, Орехова, Хутора Свободного и Новоалександровки.
Ранее сообщалось, что с начала месяца Россия доставила на Донбасс 30 грузовиков с боеприпасами.
Напомним, что Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин разрешил называть Донецк Сталино.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов
24 апреля в результате обстрелов боевиков в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных получили ранения.
Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
В течение дня вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня. Они использовали запрещенные минскими договоренностями вооружения и минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы зафиксировали вблизи Павлополя, Лебединского, Староигнатьевки, Орехова, Хутора Свободного и Новоалександровки.
Ранее сообщалось, что с начала месяца Россия доставила на Донбасс 30 грузовиков с боеприпасами.
Напомним, что Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин разрешил называть Донецк Сталино.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов