24 апреля в результате обстрелов боевиков в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

В течение дня вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня. Они использовали запрещенные минскими договоренностями вооружения и минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксировали вблизи Павлополя, Лебединского, Староигнатьевки, Орехова, Хутора Свободного и Новоалександровки.

Ранее сообщалось, что с начала месяца Россия доставила на Донбасс 30 грузовиков с боеприпасами.