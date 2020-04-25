В течение суток 24 апреля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращение огня, в результате обстрелов ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает штаб Операции Обьединенных сил.

Таким образом боевики 10 раз обстреливали позиции украинских военных из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись неподалеку Павлополя (боевики из минометов калибра 82 мм выпустили 23 мины), у Лебединского, Старогнатовки, Широкиного, Новотошковского, н.п. Хутор Вольный. и Новозвановки. Рядом с Ореховым противник выпустил 20 мин 120-го калибра. А возле Новоалександровки боевики выпустили 30 мин.

По предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта. С начала этих суток, 25 апреля, боевики трижды обстреляли позиции ОС в районе Авдеевки. Потерь среди украинских военных нет.

Ранее сообщалось, что с начала месяца Россия доставила на Донбасс 30 грузовиков с боеприпасами. Напомним, что главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин разрешил называть Донецк Сталино.