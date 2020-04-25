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В течение суток 24 апреля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращение огня, в результате обстрелов ранены двое украинских военных.
Об этом сообщает штаб Операции Обьединенных сил.
Таким образом боевики 10 раз обстреливали позиции украинских военных из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы велись неподалеку Павлополя (боевики из минометов калибра 82 мм выпустили 23 мины), у Лебединского, Старогнатовки, Широкиного, Новотошковского, н.п. Хутор Вольный. и Новозвановки. Рядом с Ореховым противник выпустил 20 мин 120-го калибра. А возле Новоалександровки боевики выпустили 30 мин.
По предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта. С начала этих суток, 25 апреля, боевики трижды обстреляли позиции ОС в районе Авдеевки. Потерь среди украинских военных нет.
Ранее сообщалось, что с начала месяца Россия доставила на Донбасс 30 грузовиков с боеприпасами. Напомним, что главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин разрешил называть Донецк Сталино.
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В течение суток 24 апреля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращение огня, в результате обстрелов ранены двое украинских военных.
Об этом сообщает штаб Операции Обьединенных сил.
Таким образом боевики 10 раз обстреливали позиции украинских военных из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы велись неподалеку Павлополя (боевики из минометов калибра 82 мм выпустили 23 мины), у Лебединского, Старогнатовки, Широкиного, Новотошковского, н.п. Хутор Вольный. и Новозвановки. Рядом с Ореховым противник выпустил 20 мин 120-го калибра. А возле Новоалександровки боевики выпустили 30 мин.
По предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта. С начала этих суток, 25 апреля, боевики трижды обстреляли позиции ОС в районе Авдеевки. Потерь среди украинских военных нет.
Ранее сообщалось, что с начала месяца Россия доставила на Донбасс 30 грузовиков с боеприпасами. Напомним, что главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин разрешил называть Донецк Сталино.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов