Во время пожаров в зоне отчуждения выгорело 11,5 тысяч гектаров Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Об этом на онлайн брифинге сказал директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко, сообщает Укринформ.

— По предварительным оценкам, пострадало около 11,5 тысяч гектаров юго-западной части заповедника, что составляет около 5% заповедника. Из них леса - около 35%, залежи - 55%, водно-болотные угодья - 10%. Согласно предварительному зонированию, это преимущественно зоны антропогенной нагрузки и буферные зоны, - сказал Галущенко.

По его словам, что касается флоры и фауны, то в результате интенсивного горения были утрачены или сильно повреждены определенные растительные группы. Относительно фауны, то негативное влияние будет несущественным, поскольку на время прохождения пожаров у большинства млекопитающих и птиц еще отсутствовали кладки яиц, а молодняк не родился. Наиболее уязвимая группа - птицы, гнездящиеся на земле: тетерева, кулики, водоплавающие, которые в это время еще не приступили к массовому гнездованию. Возможны единичные случаи гибели кладок, но есть вероятность, что процесс возобновится.

— Крупные млекопитающие и копытные убежали. На локальном уровне кормовая база потеряна, но они вернутся туда через некоторое время. Наибольшие потери - малые млекопитающие, мелкие птицы, рептилии, амфибии, - добавил Галущенко.

В целом, подчеркнул он, животные вернутся в места пожарищ через 2-3 месяца после пожаров.

Напомним, ни один критический объект Зоны отчуждения не пострадал во время пожаров, которые продолжаются с 4 апреля.