В течение суток, 26 апреля, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Лебединское, Широкино, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка, Новотошковское, Хутор Вольный, Крымское.

Напомним, на Донбассе, 25 апреля, вечером, в результате вражеского обстрела был ранен украинский военный.