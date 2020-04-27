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В течение суток, 26 апреля, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Лебединское, Широкино, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка, Новотошковское, Хутор Вольный, Крымское.
Напомним, на Донбассе, 25 апреля, вечером, в результате вражеского обстрела был ранен украинский военный.
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В течение суток, 26 апреля, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Лебединское, Широкино, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка, Новотошковское, Хутор Вольный, Крымское.
Напомним, на Донбассе, 25 апреля, вечером, в результате вражеского обстрела был ранен украинский военный.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов