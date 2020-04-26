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На Донбассе, 25 апреля, вечером, в результате вражеского обстрела ранен украинский военный.
Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.
По данным штаба, под обстрелы боевиков попали позиции украинских военных в районе Лебединского. Оккупанты применили автоматические станковые гранатометы. Подразделения Объединенных сил дали отпор. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, его эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где ему оказали помощь.
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе с начала суток было зафиксировано 10 обстрелов, Оккупационные силы били из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных не было зафиксировано.
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На Донбассе, 25 апреля, вечером, в результате вражеского обстрела ранен украинский военный.
Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.
По данным штаба, под обстрелы боевиков попали позиции украинских военных в районе Лебединского. Оккупанты применили автоматические станковые гранатометы. Подразделения Объединенных сил дали отпор. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, его эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где ему оказали помощь.
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе с начала суток было зафиксировано 10 обстрелов, Оккупационные силы били из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных не было зафиксировано.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов