На Донбассе, 25 апреля, вечером, в результате вражеского обстрела ранен украинский военный.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, под обстрелы боевиков попали позиции украинских военных в районе Лебединского. Оккупанты применили автоматические станковые гранатометы. Подразделения Объединенных сил дали отпор. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, его эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе с начала суток было зафиксировано 10 обстрелов, Оккупационные силы били из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных не было зафиксировано.