На Николаевщине спасатели ночью 27 апреля два раза выезжали тушить пожары в частном секторе, в одном из пожаров погибли четыре коровы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

О первом случае по экстренному номеру 101 сообщили о 1:01 пожар жилого дома возник по ул. Октябрьская в селе Малосоленое Вознесенского района Николаевской области. Пожарные 12 государственной пожарно-спасательной части в 1:37 локализовали пожар на площади 15 кв м, а в 2:00 - ликвидировали.

Второй пожар произошел в Первомайском районе, здесь в Подгородней на улице Шевченко горел сарай. Дежурный караул 23 ГПСЧ в 3:12 ликвидировал пожар площадью 50 кв м, не допустив при этом пожара расположенного рядом жилого дома. Во время пожара погибли 4 головы крупного рогатого скота, огнем уничтожено хозяйственное здание.

В обоих случаях причины возникновения пожара устанавливаются. От ГСЧС работало 4 единицы техники, 10 человек и местная пожарная охрана.