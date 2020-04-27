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На Николаевщине спасатели ночью 27 апреля два раза выезжали тушить пожары в частном секторе, в одном из пожаров погибли четыре коровы.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
О первом случае по экстренному номеру 101 сообщили о 1:01 пожар жилого дома возник по ул. Октябрьская в селе Малосоленое Вознесенского района Николаевской области. Пожарные 12 государственной пожарно-спасательной части в 1:37 локализовали пожар на площади 15 кв м, а в 2:00 - ликвидировали.
Второй пожар произошел в Первомайском районе, здесь в Подгородней на улице Шевченко горел сарай. Дежурный караул 23 ГПСЧ в 3:12 ликвидировал пожар площадью 50 кв м, не допустив при этом пожара расположенного рядом жилого дома. Во время пожара погибли 4 головы крупного рогатого скота, огнем уничтожено хозяйственное здание.
В обоих случаях причины возникновения пожара устанавливаются. От ГСЧС работало 4 единицы техники, 10 человек и местная пожарная охрана.
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На Николаевщине спасатели ночью 27 апреля два раза выезжали тушить пожары в частном секторе, в одном из пожаров погибли четыре коровы.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
О первом случае по экстренному номеру 101 сообщили о 1:01 пожар жилого дома возник по ул. Октябрьская в селе Малосоленое Вознесенского района Николаевской области. Пожарные 12 государственной пожарно-спасательной части в 1:37 локализовали пожар на площади 15 кв м, а в 2:00 - ликвидировали.
Второй пожар произошел в Первомайском районе, здесь в Подгородней на улице Шевченко горел сарай. Дежурный караул 23 ГПСЧ в 3:12 ликвидировал пожар площадью 50 кв м, не допустив при этом пожара расположенного рядом жилого дома. Во время пожара погибли 4 головы крупного рогатого скота, огнем уничтожено хозяйственное здание.
В обоих случаях причины возникновения пожара устанавливаются. От ГСЧС работало 4 единицы техники, 10 человек и местная пожарная охрана.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов