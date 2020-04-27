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В Первомайске в результате ДТП травмировался 17-летний водитель мотоцикла, его доставили в больницу.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Авария произошла вчера, 26 апреля, утром по улице Коротченко, 61-летний водитель автомобиля Renault Kangoo, двигаясь по проезжей части допустил столкновение с мотоциклом Forte FT 200, за рулем которого находился 17-летний житель района.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля не травмировался.
Событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.
Напомним, в селе Петрово-Солониха Николаевского района в ночь на 25 апреля 20-летний водитель мотоцикла не справился с управлением в результате мотоцикл перевернулся.
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В Первомайске в результате ДТП травмировался 17-летний водитель мотоцикла, его доставили в больницу.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Авария произошла вчера, 26 апреля, утром по улице Коротченко, 61-летний водитель автомобиля Renault Kangoo, двигаясь по проезжей части допустил столкновение с мотоциклом Forte FT 200, за рулем которого находился 17-летний житель района.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля не травмировался.
Событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.
Напомним, в селе Петрово-Солониха Николаевского района в ночь на 25 апреля 20-летний водитель мотоцикла не справился с управлением в результате мотоцикл перевернулся.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов