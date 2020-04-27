В Первомайске в результате ДТП травмировался 17-летний водитель мотоцикла, его доставили в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Авария произошла вчера, 26 апреля, утром по улице Коротченко, 61-летний водитель автомобиля Renault Kangoo, двигаясь по проезжей части допустил столкновение с мотоциклом Forte FT 200, за рулем которого находился 17-летний житель района.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля не травмировался.

Событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

Напомним, в селе Петрово-Солониха Николаевского района в ночь на 25 апреля 20-летний водитель мотоцикла не справился с управлением в результате мотоцикл перевернулся.