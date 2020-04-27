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В Николаеве объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра — непогода продлится до конца суток.
Об этом сообщают на сайте Николаевского городского совета.
— По информации департамента ЖКХ в ближайшие 1-2 часа по городу ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Такие погодные условия будут продолжаться до конца суток, 27 апреля, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаеве и области 24 февраля из-за непогоды также было объявлено штормовое предупреждение. Гидрометцентр объявлял о мощных порывах ветра, его скорость достигала 38 м / с. Из-а ветра на Николаевщине пострадало множество крыш зданий, обвалился пешеходный понтонный мост через реку Ингул, падали деревья.
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В Николаеве объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра — непогода продлится до конца суток.
Об этом сообщают на сайте Николаевского городского совета.
— По информации департамента ЖКХ в ближайшие 1-2 часа по городу ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Такие погодные условия будут продолжаться до конца суток, 27 апреля, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаеве и области 24 февраля из-за непогоды также было объявлено штормовое предупреждение. Гидрометцентр объявлял о мощных порывах ветра, его скорость достигала 38 м / с. Из-а ветра на Николаевщине пострадало множество крыш зданий, обвалился пешеходный понтонный мост через реку Ингул, падали деревья.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов