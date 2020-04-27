В Николаеве объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра — непогода продлится до конца суток.

Об этом сообщают на сайте Николаевского городского совета.

— По информации департамента ЖКХ в ближайшие 1-2 часа по городу ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Такие погодные условия будут продолжаться до конца суток, 27 апреля, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве и области 24 февраля из-за непогоды также было объявлено штормовое предупреждение. Гидрометцентр объявлял о мощных порывах ветра, его скорость достигала 38 м / с. Из-а ветра на Николаевщине пострадало множество крыш зданий, обвалился пешеходный понтонный мост через реку Ингул, падали деревья.