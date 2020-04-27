Сегодня, 27 апреля, российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил, в результате обстрелов двое военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, у населенного пункта Пивденне противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение.

Также, недалеко от населенного пункта Крымское были ранены еще одного украинского героя. Противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

— Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения. Подразделения Объединенных сил, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются, - сказано в сообщении.

В утренней сводке от ООС сообщалось, что в течение суток, 26 апреля, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.