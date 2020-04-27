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Сегодня, 27 апреля, российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил, в результате обстрелов двое военных получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Так, у населенного пункта Пивденне противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение.
Также, недалеко от населенного пункта Крымское были ранены еще одного украинского героя. Противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
— Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения. Подразделения Объединенных сил, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются, - сказано в сообщении.
В утренней сводке от ООС сообщалось, что в течение суток, 26 апреля, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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Сегодня, 27 апреля, российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил, в результате обстрелов двое военных получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Так, у населенного пункта Пивденне противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение.
Также, недалеко от населенного пункта Крымское были ранены еще одного украинского героя. Противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
— Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения. Подразделения Объединенных сил, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются, - сказано в сообщении.
В утренней сводке от ООС сообщалось, что в течение суток, 26 апреля, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов