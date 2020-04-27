В Витовском районе Николаевской области мужчина избил, а после изнасиловал 80-летнюю женщину.

Об этом в полицию сообщила сама пострадавшая, пишет Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По ее словам, инцидент произошел 24 апреля, а злоумышленником оказался сожитель ее дочери.

— 40-летний мужчина был установлен и доставлен в отделение полиции для проведения следственных действий, - сказано в сообщении.

При этом сообщается, что 26 апреля в полицию Витовского района обратилась 81-летняя жительница с аналогичными сообщением. Она рассказала, что около 3 часов ночи в ее дом через окно залез незнакомец, который также совершил в отношении нее насильственные действия, после чего скрылся.

Правоохранители установили личность преступника — им оказался 31-летний сосед потерпевшей, который жил неподалеку. Сейчас назначен ряд соответствующих экспертиз.

— По указанным фактам следователи начали уголовные производства по признакам части 1 статьи 153 УК Украины «Сексуальное насилие», санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - сказано в сообщении.

Напомним, что 14 января, полиция получила сообщение о госпитализации 25-летнего мужчины с инвалидностью, у которого медики диагностировали повреждение в области прямой кишки.