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В Витовском районе Николаевской области мужчина избил, а после изнасиловал 80-летнюю женщину.
Об этом в полицию сообщила сама пострадавшая, пишет Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
По ее словам, инцидент произошел 24 апреля, а злоумышленником оказался сожитель ее дочери.
— 40-летний мужчина был установлен и доставлен в отделение полиции для проведения следственных действий, - сказано в сообщении.
При этом сообщается, что 26 апреля в полицию Витовского района обратилась 81-летняя жительница с аналогичными сообщением. Она рассказала, что около 3 часов ночи в ее дом через окно залез незнакомец, который также совершил в отношении нее насильственные действия, после чего скрылся.
Правоохранители установили личность преступника — им оказался 31-летний сосед потерпевшей, который жил неподалеку. Сейчас назначен ряд соответствующих экспертиз.
— По указанным фактам следователи начали уголовные производства по признакам части 1 статьи 153 УК Украины «Сексуальное насилие», санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - сказано в сообщении.
Напомним, что 14 января, полиция получила сообщение о госпитализации 25-летнего мужчины с инвалидностью, у которого медики диагностировали повреждение в области прямой кишки.
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В Витовском районе Николаевской области мужчина избил, а после изнасиловал 80-летнюю женщину.
Об этом в полицию сообщила сама пострадавшая, пишет Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
По ее словам, инцидент произошел 24 апреля, а злоумышленником оказался сожитель ее дочери.
— 40-летний мужчина был установлен и доставлен в отделение полиции для проведения следственных действий, - сказано в сообщении.
При этом сообщается, что 26 апреля в полицию Витовского района обратилась 81-летняя жительница с аналогичными сообщением. Она рассказала, что около 3 часов ночи в ее дом через окно залез незнакомец, который также совершил в отношении нее насильственные действия, после чего скрылся.
Правоохранители установили личность преступника — им оказался 31-летний сосед потерпевшей, который жил неподалеку. Сейчас назначен ряд соответствующих экспертиз.
— По указанным фактам следователи начали уголовные производства по признакам части 1 статьи 153 УК Украины «Сексуальное насилие», санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - сказано в сообщении.
Напомним, что 14 января, полиция получила сообщение о госпитализации 25-летнего мужчины с инвалидностью, у которого медики диагностировали повреждение в области прямой кишки.