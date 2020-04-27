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В Вознесенске Николаевской области полицейские изъяли из теплицы местного жителя 65 кустов конопли.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
«На приусадебном участке 36-летнего мужчины, который ранее не попадал в поле зрения полиции, правоохранители обнаружили овощную теплицу, в которой росли тщательно обработанные и ухоженные 65 кустов конопли. По словам хозяина, наркорастений он выращивал для собственного потребления», — говорится в сообщении.
Растения конопли полицейские изъяли и направили на экспертизу.
Следственным отделением Вознесенского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, в Новобугском районе Николаевской области сотрудники полиции провели обыск в доме у местного жителя, во время которого обнаружили около полусотни боеприпасов.
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В Вознесенске Николаевской области полицейские изъяли из теплицы местного жителя 65 кустов конопли.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
«На приусадебном участке 36-летнего мужчины, который ранее не попадал в поле зрения полиции, правоохранители обнаружили овощную теплицу, в которой росли тщательно обработанные и ухоженные 65 кустов конопли. По словам хозяина, наркорастений он выращивал для собственного потребления», — говорится в сообщении.
Растения конопли полицейские изъяли и направили на экспертизу.
Следственным отделением Вознесенского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, в Новобугском районе Николаевской области сотрудники полиции провели обыск в доме у местного жителя, во время которого обнаружили около полусотни боеприпасов.