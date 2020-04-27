В Вознесенске Николаевской области полицейские изъяли из теплицы местного жителя 65 кустов конопли.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«На приусадебном участке 36-летнего мужчины, который ранее не попадал в поле зрения полиции, правоохранители обнаружили овощную теплицу, в которой росли тщательно обработанные и ухоженные 65 кустов конопли. По словам хозяина, наркорастений он выращивал для собственного потребления», — говорится в сообщении.

Растения конопли полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Следственным отделением Вознесенского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Новобугском районе Николаевской области сотрудники полиции провели обыск в доме у местного жителя, во время которого обнаружили около полусотни боеприпасов.