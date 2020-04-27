Во время заседания Арбузинского районного суда Николаевской области подозреваемый в разбое угрожал судье преднамеренным заражением коронавирусом и гепатитом.

Об этом сообщает портал «Судебная власть».

Отмечается, что во время избрания меры пресечения, в частности, продления содержания под стражей, мужчина начал требовать у судьи Ольги Керимовой удостоверение, поскольку, по его информации, указанный суд является ликвидированным.

«В грубой форме, с применением нецензурных слов, обвиняемый выкрикивал, что суд является «частным предприятием и шарашкиной конторой», которая работает на заказ, он знает хозяина судей и ликвидирует их быстрее, чем сам хозяин», — отметила судья.

Затем, по ее словам, обвиняемый, «через отверстие стеклянной решетки, где он в то время находился, дважды плюнул в область головы и лица».

Мужчина сообщил, что имеет ряд хронических заболеваний, о которых не желает говорить, «в том числе болеет гепатитом и болел СОVID-19 в конце марта».

При этом он заявил, что понимает последствия возможного заражения судьи имеющимися у него болезнями.

«Судья отмечает, что действия обвиняемого создают для нее угрозу заражением инфекционными болезнями, которые являются опасными для ее жизни», — говорится в сообщении.

Указанная информация внесена в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи. Факты, изложенные судьей, проверит Высший совет правосудия, после чего примет соответствующее решение.

Напомним, в феврале в Приморском районном суде Одессы обвиняемый взял в заложники судей и угрожал подорвать гранату.