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Во время заседания Арбузинского районного суда Николаевской области подозреваемый в разбое угрожал судье преднамеренным заражением коронавирусом и гепатитом.
Об этом сообщает портал «Судебная власть».
Отмечается, что во время избрания меры пресечения, в частности, продления содержания под стражей, мужчина начал требовать у судьи Ольги Керимовой удостоверение, поскольку, по его информации, указанный суд является ликвидированным.
«В грубой форме, с применением нецензурных слов, обвиняемый выкрикивал, что суд является «частным предприятием и шарашкиной конторой», которая работает на заказ, он знает хозяина судей и ликвидирует их быстрее, чем сам хозяин», — отметила судья.
Затем, по ее словам, обвиняемый, «через отверстие стеклянной решетки, где он в то время находился, дважды плюнул в область головы и лица».
Мужчина сообщил, что имеет ряд хронических заболеваний, о которых не желает говорить, «в том числе болеет гепатитом и болел СОVID-19 в конце марта».
При этом он заявил, что понимает последствия возможного заражения судьи имеющимися у него болезнями.
«Судья отмечает, что действия обвиняемого создают для нее угрозу заражением инфекционными болезнями, которые являются опасными для ее жизни», — говорится в сообщении.
Указанная информация внесена в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи. Факты, изложенные судьей, проверит Высший совет правосудия, после чего примет соответствующее решение.
Напомним, в феврале в Приморском районном суде Одессы обвиняемый взял в заложники судей и угрожал подорвать гранату.
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Во время заседания Арбузинского районного суда Николаевской области подозреваемый в разбое угрожал судье преднамеренным заражением коронавирусом и гепатитом.
Об этом сообщает портал «Судебная власть».
Отмечается, что во время избрания меры пресечения, в частности, продления содержания под стражей, мужчина начал требовать у судьи Ольги Керимовой удостоверение, поскольку, по его информации, указанный суд является ликвидированным.
«В грубой форме, с применением нецензурных слов, обвиняемый выкрикивал, что суд является «частным предприятием и шарашкиной конторой», которая работает на заказ, он знает хозяина судей и ликвидирует их быстрее, чем сам хозяин», — отметила судья.
Затем, по ее словам, обвиняемый, «через отверстие стеклянной решетки, где он в то время находился, дважды плюнул в область головы и лица».
Мужчина сообщил, что имеет ряд хронических заболеваний, о которых не желает говорить, «в том числе болеет гепатитом и болел СОVID-19 в конце марта».
При этом он заявил, что понимает последствия возможного заражения судьи имеющимися у него болезнями.
«Судья отмечает, что действия обвиняемого создают для нее угрозу заражением инфекционными болезнями, которые являются опасными для ее жизни», — говорится в сообщении.
Указанная информация внесена в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи. Факты, изложенные судьей, проверит Высший совет правосудия, после чего примет соответствующее решение.
Напомним, в феврале в Приморском районном суде Одессы обвиняемый взял в заложники судей и угрожал подорвать гранату.